JPMorgan Chase stijgt op hoger Wall Street na resultaten

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent hoger op 39.619 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,2 procent tot 5276 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,5 procent tot 16.475 punten. De beursgraadmeters zakten donderdag tot ruim 4 procent. De Dow en de S&P 500 lijken de bewogen beursweek desondanks met weekwinsten van ruim 3 procent af te sluiten.

De banken Wells Fargo (min 2,8 procent) en Morgan Stanley (plus 0,7 procent) kwamen ook met cijfers. Het kwartaalcijferseizoen op Wall Street is daarmee van start gegaan. Zakenbank Goldman Sachs, die maandag met resultaten komt, steeg 0,4 procent.

Beleggers reageerden daarnaast op een nieuwe vergeldingsactie van China. Vanaf zaterdag heft China een importbelasting van 125 procent op Amerikaanse goederen. De hevige handelsoorlog tussen de twee grootste economieën ter wereld gaat daarmee onverminderd voort. China zei vrijdag vanaf nu niet meer te reageren op verdere tariefverhogingen van de VS op Chinese producten.

ING-hoofdeconoom Marieke Blom zei eerder al dat de tarieven een enorme muur hebben opgeworpen tussen China en de VS. „Daardoor wordt het dus heel onaantrekkelijk als Amerikaan om Chinese spullen te kopen en als Chinees om Amerikaanse spullen te kopen.” Dit kan volgens haar een rem zetten op de wereldwijde economische activiteit.

Tesla (plus 0,4 procent) is al gestopt met het aannemen van bestellingen in China voor zijn Model S-sedan en Model X-SUV’s door de hoge invoerheffingen van de VS en China. Beide wagens maakt Tesla namelijk niet in China zelf, maar importeert het bedrijf uit de VS.