Ook bier van Heineken schaars bij Jumbo om stroeve onderhandeling

„Jumbo is sinds jaar en dag een zeer gewaardeerde partner van Heineken Nederland. We zijn op dit moment met elkaar in gesprek over de invulling van de samenwerking voor 2025. Desondanks heeft Jumbo helaas eenzijdig besloten een deel van onze producten tijdelijk niet meer af te nemen”, meldt een woordvoerder van Heineken.

Jumbo had eerder een conflict met de leverancier van de koffie- en theemerken Douwe Egberts, Pickwick en l’Or, waardoor de supermarkt die producten tijdelijk niet inkocht. Het conflict ging over de prijsonderhandelingen met moederbedrijf JDE Peet’s, dat volgens Jumbo te hoge prijzen vroeg.