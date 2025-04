Protest XR niet in Rotterdam, groep wil niet zeggen waar wel

Extinction Rebellion had in een brief aan 29 gemeenten aangekondigd om komende zaterdag boterzuur te verspreiden in winkels met fastfashion. Behalve Rotterdam waren dit onder meer Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Breda, Nijmegen, Groningen, Zwolle, Maastricht, Middelburg en Dokkum. Later zei de groep dat het om een 1 aprilgrap ging. De eerste letters van elke zin spelden samen de woorden „dit is een 1 aprilgrap”. Alleen in Rotterdam wilde XR naar eigen zeggen echt demonstreren.

Eind januari werden in een H&M in Naaldwijk mensen onwel, na een ‘stinkactie’ van Extinction Rebellion tegen fastfashion. Ook leidde het tot paniek. De actievoerders zeiden toen ook boterzuur te hebben gebruikt. Die stof kan onder meer hoofdpijn en misselijkheid veroorzaken. Twee mensen werden aangehouden.

De burgemeesters van Nijmegen, Leidschendam-Voorburg en Gouda hebben het verspreiden van boterzuur bij de mogelijke demonstratie verboden.