China gaat heffingen op goederen VS verhogen naar 125 procent

China en de VS voeren een hevige handelsoorlog. Trump verhoogde de heffingen voor Chinese producten al meermaals. Wie die producten in de VS wil invoeren betaalt nu al een tarief van 145 procent. De Chinese overheid kwam ook al meerdere keren met tegenmaatregelen. Aan deze spiraal van acties en reacties wil China nu een einde maken. Beijing voegde vrijdag toe dat China verdere tariefverhogingen van de VS op Chinese producten zal negeren.

In een aparte verklaring zei het Chinese ministerie van Handel dat het herhaaldelijke gebruik van buitensporig hoge tarieven door Washington niet meer is dan een cijferspel - economisch betekenisloos en een teken dat tarieven worden gebruikt als instrument voor pesterij en dwang. „Het is een grap geworden”, aldus het ministerie.

Eerder deze week merkte ING-hoofdeconoom Marieke Blom al op dat er een enorme muur van tarieven was opgeworpen tussen de twee grootste economieën van de wereld. „Daardoor wordt het dus heel onaantrekkelijk als Amerikaan om Chinese spullen te kopen en als Chinees om Amerikaanse spullen te kopen.”

Dit kan volgens Blom een rem zetten op de economische activiteit in de wereld, waardoor producten die internationaal verhandeld worden in prijs kunnen dalen. In Nederland zou dit bijvoorbeeld kunnen drukken op de benzineprijs of de prijs van bepaalde voedingsmiddelen.

Hoofdeconoom Sandra Phlippen van ABN AMRO zei woensdag dat China met zijn harde reacties op Trump eigenlijk „het vuile werk voor ons aan het doen” was. „Daardoor ontstaat er enorm veel economische schade in Amerika. Dat is op zich heel vervelend natuurlijk, maar in deze oorlog is dat goed nieuws. Want alleen van binnenuit kan de druk nu heel hoog worden opgevoerd om echt definitief een eind te maken aan deze onzin.”

Trump is wel met negentig dagen uitstel van de nieuwe heffingen op producten uit de Europese Unie gekomen. De Franse president Emmanuel Macron verklaarde vrijdag dat dit slechts een „fragiele pauze” in de handelsstrijd biedt. De Amerikaanse heffingen van 25 procent op staal, aluminium en auto’s uit de EU zijn daarbij nog steeds van kracht.