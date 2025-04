Amsterdammer opgepakt voor btw-fraude, schade 4,2 miljoen

De FIOD kwam de twee op het spoor toen bij de Belastingdienst bleek dat drie ondernemingen in de jaren 2021 en 2022 geen aangiften omzetbelasting hadden ingediend. Het vierde bedrijf diende in dezelfde periode slechts één btw-aangifte in. Uit verder onderzoek kwam naar voren dat de ondernemingen in die jaren vermoedelijk meer dan 24 miljoen aan omzet hadden gedraaid. Volgens de fiscus zouden de verdachten meer dan 4,2 miljoen euro aan btw moeten opgeven en afdragen bij de aangiften.

De woningen van de Amsterdammer en de Almeerder zijn in het kader van het onderzoek doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op papieren en digitale administratie en gegevensdragers, contant geld, luxe horloges, goud en een kluis.