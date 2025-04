VS en Rusland sluiten „constructief” overleg in Istanbul af

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt over een constructieve discussie, maar zegt ook dat het zorgen heeft geuit. Die gingen over Russisch beleid dat moet voorkomen dat de Amerikanen lokale medewerkers in dienst nemen op hun diplomatieke posten.

De diplomaten overlegden in het Russische consulaat in de Turkse miljoenenstad Istanbul. Het overleg ging volgens de Verenigde Staten nadrukkelijk niet over Oekraïne en ook niet over het normaliseren van de diplomatieke relaties met Rusland – wat oorspronkelijk wel het plan was. „Dat is pas mogelijk als er vrede is tussen Rusland en Oekraïne”, zei een woordvoerder eerder deze week.

De VS en Rusland hebben donderdag wel in Abu Dhabi gevangenen geruild, maar dat staat los van de gesprekken in Istanbul. Moskou heeft de Amerikaans-Russische Ksenia Karelina vrijgelaten in ruil voor de Russisch-Duitse Arthur Petrov. Het is de tweede gevangenenruil tussen de VS en Rusland sinds het aantreden van de Amerikaanse president Donald Trump.

Oekraïnecrisis

Ondertussen bestrijdt Rusland uitspraken van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky dat China bij de oorlog in Oekraïne betrokken raakt. Ook Peking roept Kyiv op tot terughoudendheid bij uitspraken over de rol van het land in de oorlog in Oekraïne. „China is geen veroorzaker van of partij in de Oekraïnecrisis”, aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Zelensky zei woensdag dat zijn land 155 Chinezen in beeld heeft die voor Rusland vechten. Hij stelde dat het Russische leger via sociale media rekruten uit China werft met medeweten van de Chinese regering. De president maakte een dag eerder bekend dat Oekraïense troepen in de regio Donetsk tegen zes Chinezen hadden gevochten en twee Chinezen hadden gevangengenomen.

De twee gevangengenomen Chinezen worden verhoord om te achterhalen of ze instructies van Peking ontvingen

De Chinezen worden in Oekraïne verhoord om te achterhalen of ze instructies van Peking ontvingen. De twee kunnen volgens Zelensky in een gevangenenruil worden vrijgelaten.

De Oekraïense veiligheidsdienst SBOe meldt na het eerste verhoor dat de mannen niet gewond zijn en dat ze hebben verklaard gevangen te zijn genomen tijdens hun eerste gevechtsmissie. De ene man is geboren in 1991 en zou in China „direct” zijn gerekruteerd door Rusland. De andere man is geboren in 1998 en ging vorig jaar voor „toeristische doeleinden” naar Rusland. De Chinees zou zich hebben aangemeld voor het leger, nadat hij een advertentie zag over rekrutering en een uitbetaling van 2 miljoen roebel (omgerekend ruim 21.000 euro).