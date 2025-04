Celstraffen geëist in extremismezaak tegen Russische journalisten

Het proces tegen Antonina Favorskaja, Sergej Karelin, Konstantin Gabov en Artjom Kriger vindt plaats achter gesloten deuren. De journalisten deelden de strafeis toen ze na de zitting werden afgevoerd.

De zaak draait onder meer om het produceren van filmpjes voor een YouTube-kanaal van Navalny’s anticorruptiestichting. Meerdere van de journalisten hebben als freelancers gewerkt voor westerse media.

De persvrijheid in Rusland staat volgens belangenorganisaties onder grote druk. Verslaggevers Zonder Grenzen (RSF) stelt dat bijna alle onafhankelijke media sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn verboden of op een andere manier zijn aangepakt. Rusland staat op de RSF-persvrijheidslijst op plaats 162 van de 180.