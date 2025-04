De Telegraaf: Stikstof-ingreep doet boeren pijn

Landbouwminister Femke Wiersma (BBB) is bereid om pijnlijke maatregelen te nemen voor boeren en bedrijven rondom kwetsbare, stikstofgevoelige natuurgebieden De Veluwe en De Peel. Het landbouwministerie wil 4 tot 7 miljard euro uittrekken om 1800 bedrijven in die gebieden te laten innoveren, extensiveren, verplaatsen of stoppen, zo melden Haagse ingewijden aan De Telegraaf.