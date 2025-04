Floriade kost Almere door reeks fouten bijna 130 miljoen euro

In het donderdag gepresenteerde eindrapport van de raadsenquête staat dat de Floriade door heel wat fouten „niet tot bloei” is gekomen. „Het project is op een groot aantal gebieden niet goed verlopen.” Zo was de planning te optimistisch, verkeek de gemeente zich op de financiële risico’s en werd de gemeenteraad verschillende keren onvoldoende geïnformeerd door het college. De raad zelf was niet kritisch genoeg, aldus de commissie.

Almere rekende bij de Floriade op ruim 2 miljoen bezoekers, maar het evenement - dat in de coronatijd werd gehouden - trok slechts 700.000 mensen. De gemeente had als enige aandeelhouder begroot dat de Floriade 10 miljoen euro zou kosten, maar dat bedrag viel veel hoger uit. De gemeenteraad besloot eind 2023 een raadsenquête te houden, om feiten boven tafel te krijgen en lessen te trekken voor de toekomst.

Eind vorig jaar werden vijftien bestuurders uit de Floriade-periode in het openbaar onder ede verhoord. Onder anderen de oud-ministers Annemarie Jorritsma, Franc Weerwind en Ank Bijleveld, die allemaal burgemeester van Almere zijn geweest, verschenen voor de commissie. Dat gold ook voor huidig VVD-Kamerlid Eric van der Burg, die voorzitter was van de raad van commissarissen van de Floriade BV.

De gemeenteraad bespreekt de uitkomsten van de raadsenquête op 22 mei. Het is de bedoeling dat de raad op basis hiervan afspraken maakt voor toekomstige grote projecten in Almere. „De Floriade heeft veel gedaan met onze stad, meer dan tien jaar heeft dit project de discussie in de raad beheerst”, zei Brent Hadderingh, voorzitter van de onderzoekscommissie. „We bevinden ons nu in de afrondende fase. Niet om daarna alles te vergeten, maar om ons falen onder ogen te zien en te erkennen wat er is gebeurd. Hier kunnen we van leren en dat moeten we doorgeven aan de mensen die na ons komen. Het gaat niet meer over het belang van de Floriade, maar over het belang en de toekomst van onze stad.”