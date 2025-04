WHO wil dat landen meer doen tegen mazelen

Wereldwijd worstelen overheden met de verspreiding van mazelen. In de Verenigde Staten zijn twee kinderen overleden en klinkt er kritiek op minister van Volksgezondheid Robert F. Kennedy jr., die volgens experts meer moet doen om mensen aan te moedigen zich te laten vaccineren. De minister staat bekend als vaccinscepticus. Inmiddels heeft hij mensen geadviseerd zich te laten inenten, maar ook alternatieve behandelingen geprezen.

Ook de WHO pleit voor vaccinaties. „Het mazelenvaccin is ongelofelijk veilig en ongelofelijk effectief”, zei O’Brien. Haar organisatie ziet een dalende vaccinatiegraad als reden dat de ziekte zich kan verspreiden. Ook in buurland België zijn daar zorgen over. De stad Antwerpen deed donderdag een oproep aan inwoners om zich te laten inenten. „We zijn alleen maar allemaal goed beschermd wanneer de vaccinatiegraad hoog genoeg is”, zei burgemeester Els van Doesburg.

In de stad zouden in de eerste drie maanden van dit jaar al meer kinderen met mazelen besmet zijn geraakt dan in heel 2024. „We zien in de praktijk een dalende vaccinatiebereidheid om uiteenlopende redenen”, zei de burgemeester. „Van jonge ouders die geen gevaar meer zien in ‘oude’ kinderziektes tot een algemeen toegenomen wantrouwen in vaccins sinds covid en religieuze overtuigingen.”