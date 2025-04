RD-onderzoek leespreken: waarom, hoe en wat?

Israël lag deze week onder vuur vanwege een aanval op een Palestijns hulpkonvooi in de Gazastrook, waarbij 15 Palestijnen om het leven kwamen. „Als Israël in koelen bloede die mensen neerschoot, dan is dat een oorlogsmisdaad,” aldus Wim van Egdom. „Je mag niet op hulpkonvooien schieten, maar in wat voor omstandigheden dit gebeurt, kan wel weer verzachtend werken.”

Volgens Van Egdom moeten supporters van Israël oppassen dat ze niet per definitie alles van Israël vooraf goedkeuren zonder dat het is onderzocht. „Als hier inderdaad op ongewapende hulpverleners is geschoten, gaat het om een oorlogsmisdaad en laten we dat niet vergoelijken, want daarmee ondermijn je je eigen geloofwaardigheid en die van Israël, dat een terechte strijd voert tegenover Hamas.”

Onderzoek naar leespreken

Kees van den Brink deed de afgelopen tijd onderzoek naar het lezen van preken in kerkdiensten in de gereformeerde gezindte. Volgens Van den Brink had het onderzoek naar leespreken twee redenen. „Ten eerste komen leesdiensten veel voor in onze lezerskring. Ten tweede was het RD benieuwd naar de voorkeuren van kerken bij het kiezen van een leespreek.”

Het RD schreef ook een commentaar over het onderzoek. Van den Brink: „Hierin is in ieder geval gezegd dat het heel aardig is om een keer onderzoek naar leespreken te doen. Maar laten we niet vergeten dat het hebben van leesdiensten een noodoplossing blijft voor het predikantentekort. ”