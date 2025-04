Advies Rotterdam: kom met ov om naar marathon te kijken

Ook rijden veel bus- en tramlijnen een omleiding. Het centrum en het start/finishgebied zijn alleen bereikbaar met de metro. Mensen die toch met de auto willen komen, krijgen het advies hun voertuig op een van de P+R locaties aan de rand van de stad te parkeren en verder te reizen met de metro.

Door de duizenden deelnemers aan de verschillende loopnummers is het druk in de metro’s. Beurs, Blaak en Slinge kunnen bijvoorbeeld zeer druk worden. „Hoef je hier niet per se te zijn? Vermijd deze stations dan,” zo luidt het advies.

Rotterdammers die komend weekend met hun auto de stad uit willen krijgen het advies om de auto vooraf neer te zetten op een plek die niet is afgesloten.