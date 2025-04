Pleidooi voor meer standbeelden van vrouwen in Rotterdam

De partij spreekt over de „historisch scheve” verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen dat in Rotterdam op standbeelden wordt geëerd. Vrouw in Beeld, zoals het initiatief heet, wil vanaf volgend jaar niet alleen met kunst in de openbare ruimte, maar ook met straatnamen en andere symbolische vormen de vrouw eren in Rotterdam.

„Van de 550 standbeelden in Rotterdam zijn er slechts vijf van een vrouw”, zegt raadslid Ellen Verkoelen. „Daarvan zijn er ook nog eens twee van koningin Wilhelmina. De openbare ruimte vertelt wie we belangrijk vinden. Dat verhaal moet inclusiever worden. Het voorstel is een krachtige oproep om vrouwen die een blijvende impact hebben gehad op de stad zichtbaar te eren.”