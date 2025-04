Haagse ziekenhuizen ‘gewoon open en bereikbaar’ tijdens NAVO-top

De ziekenhuizen in Den Haag nemen vooralsnog geen bijzondere maatregelen tijdens de NAVO-top, die eind juni in de stad wordt gehouden. Ze wijzen hun personeel en patiënten er wel op dat ze rekening moeten houden met de vele verkeersmaatregelen. „Afspraken worden gewoon ingepland”, laat een woordvoerder van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) weten. Het meeste personeel komt met de fiets of het openbaar vervoer naar het werk, voegt hij eraan toe. Wegafsluitingen hebben op de medewerkers maar beperkt invloed, is de verwachting.