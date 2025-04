Partij harddrugs gevonden tussen bananen in supermarkt in Best

In een lading bananen hebben medewerkers van een supermarkt in de Brabantse plaats Best woensdag meerdere pakketten met harddrugs gevonden. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van onder meer het Eindhovens Dagblad, dat spreekt over cocaïne. „Het betrof een poeder, maar onderzocht wordt nog welke drugs het precies zijn”, zegt een woordvoerder.