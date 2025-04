Duitse politie nog op zoek naar moordenaar gezin Weitefeld

Een buurvrouw van de voortvluchtige man zei eerder tegen Bild dat ze de politie had geadviseerd in het bos te zoeken. „Hij vertelde dat hij een ‘lone wolf’ was geweest in zijn thuisland Kazachstan en dat hij wist hoe je wekenlang in het bos kunt overleven.”

In Weitefeld leidt het tot veel onrust dat de dader nog voortvluchtig is na de moorden van afgelopen weekend. Toen is een driekoppig gezin omgebracht in een woning. Er zouden zowel steek- als schietwapens zijn gebruikt.

De autoriteiten denken dat de voortvluchtige verdachte gewapend is en ook bereid is om geweld te gebruiken. Over het motief voor de moorden bestaat nog onduidelijkheid.