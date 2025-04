Advocaten Weski: eerlijk proces onmogelijk na geheime detentie

De Inspectie Justitie en Veiligheid meldde deze week dat Weski (70) kort na haar arrestatie twee jaar geleden negen dagen vastzat op een onwettige plek, op „een niet erkende en gecontroleerde plaats”. Volgens Knoops kan hierdoor „geen eerlijk proces meer plaatsvinden”.

Weski wordt verdacht van deelname aan de criminele drugs- en witwasorganisatie van haar voormalige cliënt en Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi. Zij is niet bij de zitting aanwezig.

De vraag of het OM het recht op vervolging in de zaak-Weski inderdaad heeft verspeeld, kan pas worden opgeworpen als de precieze omvang van de schending van de rechten van de verdachte is vastgesteld, betoogde advocaat Geert-Jan Knoops. „Die omvang is cruciaal voor ons verweer.”

De advocaten willen dat de rechtbank het tot dusver geheimgebleven rapport van de inspectie krijgt. De brief die de inspectie erover naar buiten heeft gebracht, heeft volgens de raadslieden „slechts verwarring gebracht”. Zij willen weten „wat er precies is gebeurd in die bunker” - Weski zat die negen dagen vast in een ondergrondse bunker op Kamp Zeist. Zij zou er in levensgevaar zijn geweest, omdat zij een broze gezondheid heeft.