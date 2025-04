Onrust in Uden om komst azc, ME grijpt in

In Uden heeft de ME woensdag ingegrepen bij verstoringen van de openbare orde. Een woordvoerder van de politie bevestigt berichtgeving hierover door het Brabants Dagblad en Omroep Brabant. In de Noord-Brabantse plaats was een informatiebijeenkomst over de komst van een asielzoekerscentrum (azc) naar de gemeente Maashorst en die trok demonstranten aan.