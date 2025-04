Youk (34) gokte soms achttien uur per dag online: „Wat heb ik ervoor teruggekregen? Helemaal niks”

Youk de Wit. beeld Youk de Wit

De eerste keer dat hij een paar honderd euro verloor tijdens een online potje poker, herinnert Youk de Wit zich nog goed. „In een avond had ik er 400 euro doorheen gejaagd. Dat was toen –ik was negentien– het maandsalaris voor mijn bijbaantje. Daarna ging ik roekelozer spelen, want ik wilde dat geld zo snel mogelijk terugverdienen.”

Op zijn zeventiende kwam de Amsterdammer voor het eerst in aanraking met online pokeren. „Ik had geen idee dat het illegaal was. Je kon heel makkelijk een account aanmaken en er geld op storten. Het begon redelijk onschuldig, dan betaalde ik misschien tien euro. Maar na een tijdje geeft het geen kick meer als je ‘maar’ 100 euro wint.”

Youk ging vaker spelen, zijn inzet werd hoger. Toch kon hij zijn gokverslaving lang verbergen voor zijn omgeving. „Ik heb nooit geld hoeven lenen, omdat ik altijd eerst mijn vaste lasten betaalde. Niemand merkte iets aan me. Dan zat ik gezellig op een verjaardag, terwijl ik net honderden euro’s had verloren. Ik durfde het niemand te vertellen.”

„Ik heb mijn laptop doormidden gebroken waar mijn dochter bij was” Youk de Wit, online gokker

Op zijn dieptepunt gokte hij soms wel achttien uur per dag. „Toen kon ik het niet meer verstoppen. Ik zag bijna niemand meer, zat hele dagen achter mijn scherm. Ook werd ik agressief. Ik heb een keer het scherm van mijn laptop doormidden gebroken waar mijn dochter bij was. Zó boos was ik dat ik een spel verloor.”

Ook Youks relatie verslechterde door zijn verslaving. „Ik speelde soms wel vier toernooien tegelijk terwijl ik aan de eettafel zat. Als mijn vriendin dan iets aan me vroeg, raakte ik afgeleid. Ik gaf haar de schuld. Ergens wist ik wel dat het gokken me kapot aan het maken was. Maar dat durfde ik niet toe te geven.”

Gokstop

In 2023 kwam een keerpunt. „Toen heb ik me voor het eerst aangemeld bij het Cruks (Centraal register uitsluiting kansspelen, EVdJ). Dat is een gokstop via de overheid: je kunt dan bij geen enkele legale goksite meer inloggen. Het vervelende is: na zes maanden kun je je alweer uitschrijven. Daar keek ik naar uit.”

Vorig jaar ging Youk in behandeling bij een verslavingskliniek. Na meerdere terugvallen is hij nu tien weken clean. Om een nieuwe terugval te voorkomen, heeft hij zijn naasten gevraagd hem te helpen zich weer aan te melden bij het Cruks als de volgende zes maanden voorbij zijn.

Onlangs heeft de dertiger zijn bankafschriften erbij gepakt om alles op een rij te zetten. Hij schat in dat zijn gokverslaving hem bijna 100.000 euro heeft gekost. „Soms is er om drie uur ’s nachts ineens 2000 euro afgeschreven.”

Erger dan het verloren geld vindt Youk alle tijd die hij door het gokken kwijt is. „Ik heb mijn jaren als twintiger vergooid omdat ik achter een scherm zat. En waarvoor?”

De ervaringsdeskundige is een Instagramaccount begonnen waarop hij jongeren wil waarschuwen voor de gevaren van online gokken. „Het liefst zou ik voorlichting gaan geven op scholen. Want als ik dit van tevoren had geweten, was ik er nooit aan begonnen.”