Bisdommen bestellen 110.000 bidprentjes voor paus Franciscus

De prentjes werden besteld door de zeven bisdommen in Nederland. Begin mei worden ze via parochies verspreid, meldt het bisdom Roermond. De bedoeling is dat de prentjes worden uitgedeeld in de kerk. Ook kunnen ze worden neergelegd op een foldertafel in de kerk of bij een speciale gedachtenisplek die sommige kerken hebben ingericht voor de overleden kerkleider.

Op het gedachtenisprentje staan een korte biografie van Franciscus en een gebed. In het gebed wordt Franciscus geëerd om zijn aandacht voor „gemarginaliseerden in de samenleving, vooral vluchtelingen en migranten” en om zijn „zorg voor de schepping”. Ook wordt gebeden voor zijn zielsrust.