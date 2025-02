Arts: Terugdraaien gokwet was beste optie geweest

De arts, werkzaam bij De Hoop in Dordrecht, is het nog altijd oneens met het legaal maken van online gokken, een besluit van het kabinet-Rutte III. „Destijds noemde ik dat al het resultaat van een slimme lobby van de gokbranche. De Tweede Kamer is door meerdere partijen gewaarschuwd, maar te veel fracties zijn naïef geweest.”

Na een daling tussen 2018 en 2022 nam in 2023 het aantal personen in de verslavingszorg met als primaire problematiek gokken toe tot 2456, zo blijkt uit de kerncijfers van het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem. Saillant detail: van de verslaafden die aanklopten met een gokprobleem, was 46 procent nieuw in de verslavingszorg – een veel hoger percentage dan bij andere problematieken, zoals alcohol of drugs.

Welke mechanismes achter die cijfers schuilgaan, lijdt voor Sliedrecht geen twijfel. „Als iets legaal wordt gemaakt, is de gedachte algauw: dan zal het wel goed zijn. Verder leidt meer beschikbaarheid bijna altijd tot meer gebruik, en meer gebruikers wil uiteindelijk ook vaak zeggen: meer probleemgebruikers en meer verslavingsgedrag. Als het specifiek over jongeren gaat, speelt natuurlijk mee dat het brein bij de jeugd nog niet helemaal is uitgerijpt. Zij zijn gevoeliger voor verslavingen.”

Naïef

Dat de zorgplicht in de wet werd neergelegd bij de gokbranche zelf, noemt Sliedrecht naïef. „Je kunt niet verwachten dat gokaanbieders uit zichzelf beperkingen gaan opleggen aan deelnemers van gokspelen. Dan snijden ze zichzelf in de vingers.”

Politici moeten zich niet in de eerste plaats laten leiden door ideaalbeelden over autonomie en eigen verantwoordelijkheid, is Sliedrechts stelling. „Ik pleit voor logisch nadenken, vanuit een stuk pragmatisme.”

Van verslavingsartsen krijgt staatssecretaris Strucyken zeker de credits voor de fundamentele koerswijziging die hij heeft voorgesteld, weet Sliedrecht, die ook voorzitter is van de Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN). „Ik denk dat wat hij heeft voorgesteld, gezien het huidige politieke landschap het hoogst haalbare is.”