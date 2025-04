Nieuw verschenen: Muzikaal verslag van Gowdovsky’s reis naar Java

De Java Suite wordt ook wel "Phonoramas. Tonal journeys for the pianoforte” genoemd. Het stuk werd geschreven tussen 1924 en 1925. De compositie bestaat uit twaalf delen en voert de luisteraar langs plekken op het Indonesische eiland Java. Godowsky (1870-1938) zelf bezocht Java in de jaren twintig van de vorige eeuw tijdens een reis door Azië. De Java Suite vormt een weerslag van die trip. In het voorwoord van zijn suite schrijft de Poolse componist: „Het eiland Java heeft een tropische, weelderige vegetatie, een prachtig landschap en pittoreske bewoners. Ook enorme vulkanen, zowel actief als uitgedoofd, majestueuze ruïnes en imposante monumenten uit vele eeuwen geleden. Het was echter de inheemse muziek van de Javanen die de diepste indruk op mij maakte.”

Acht van de twaalf delen van de Java Suite zijn verbonden aan een stad, monument of bezienswaardigheid, zoals straten in Oud-Batavia, de verwoeste waterburcht van Djokja, de Bromovulkaan en de Tuinen van Buitenzorg.

Leopold Godowsky, Java Suite, Tobias Borsboom; TRPTK (TTK 0130)

