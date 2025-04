Karremans wil lange wachtlijsten voor psychische zorg aanpakken

Het duurt waarschijnlijk nog enkele jaren voordat mensen die geestelijke zorg of hulp nodig hebben sneller worden geholpen dan nu. Staatssecretaris Vincent Karremans (Preventie) schrijft woensdag in een Kamerbrief dat zijn doel is dat in 2028 iedereen die mentale zorg of hulp nodig heeft, die binnen veertien weken ontvangt. Deze termijn wordt gezien als aanvaardbare wachttijd. Op dit moment wachten mensen soms wel 25 weken.