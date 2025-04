Tata Steel zegt vooral managementfuncties te schrappen

Tata Steel Nederland zei woensdag een grootschalig „transformatieprogramma” te lanceren dat de winstgevendheid moet herstellen. De organisatie krimpt en moet met minder bureaucratie en managementlagen verder. De raad van bestuur bestaat in de toekomst uit vier in plaats van vijf functies. Ook moeten processen verder worden geautomatiseerd en geoptimaliseerd, stelt het bedrijf. Dat heeft de ondernemingsraad om advies gevraagd over de ingrepen.

De Nederlandse tak van Tata Steel leed het vorige boekjaar, dat liep tot eind maart 2024, een stevig verlies nadat de renovatie van een hoogoven ernstig was vertraagd. Hoewel de productie weer bijna is hersteld, zijn de financiële prestaties het afgelopen jaar verslechterd. Dat kwam volgens Tata Steel door „uitdagende marktomstandigheden in Europa, veroorzaakt door geopolitieke ontwikkelingen, handels- en leveringsverstoringen en stijgende energiekosten.”

Tata Steel zegt dat naast prestatieverbetering ook meer financiële ruimte nodig is voor investeringen. Zo moet veel geld naar een overstap naar schonere productieprocessen, waarbij kolen worden vervangen door aardgas en later door waterstof. De staalfabrikant overlegt met de overheid over mogelijk financiële steun voor de verduurzamingsplannen.