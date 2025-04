Beloning 33 jaar oude Haagse moordzaak omhoog naar 30.000 euro

In een onopgeloste Haagse moordzaak van 33 jaar geleden is de beloning voor de ”gouden tip” verdubbeld van 15.000 naar 30.000 euro, zo is dinsdag bekendgemaakt. Het gaat om het overlijden van Louis van Dam. ‘Loek’ werd op 28 januari 1992 dood gevonden in een garage aan de Kritzingerstraat in het Haagse Transvaalkwartier. Het 64-jarige slachtoffer bleek met zes kogels te zijn doodgeschoten.