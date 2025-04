Niet in de cockpit, maar in de hangar werken de echte helden van het luchtruim

Iemand heeft ooit de piloten eens helden van het luchtruim genoemd, maar daar ben ik het niet mee eens. Ik vind dat de vliegtuigmonteurs de werkelijke helden zijn. Ze zijn minder zichtbaar maar tegelijk onmisbaar om het werk van MAF mogelijk te maken!

Het zijn de monteurs die in een tropische hangar de vliegtuigen in goede conditie houden en onderhoud en reparaties uitvoeren. De meeste MAF-vliegtuigen ondergaan iedere 100 vlieguren een grondige inspectie. Het interieur wordt dan verwijderd en alle luikjes in de romp en vleugels worden opengemaakt zodat structurele en vitale onderdelen geïnspecteerd kunnen worden. De motor en de propeller worden nauwkeurig nagezien; bewegende delen worden gesmeerd, stuurkabels nagekeken, wielen verwijderd en het landingsgestel gecontroleerd. Daarna wordt alles weer vakkundig terug in elkaar gezet.

Als alle inspectielijsten, onderdelenlijsten en logboeken van het vliegtuig zijn bijgewerkt en voorzien van de nodige handtekeningen, volgt het proefdraaien van de motor en een controle op eventuele lekkages. Hierna is het vliegtuig klaar om weer ingezet te worden. Bijna, want MAF kent nóg een procedure: na een grote inspectie wordt altijd een testvlucht gemaakt. Tijdens deze vlucht worden alle systemen van het vliegtuig nog eens uitgebreid getest. Is ook deze vlucht naar tevredenheid, dan zijn we eindelijk klaar en kan het vliegtuig weer ingezet worden. Veiligheid boven alles!

Helaas één probleem: er is een tekort aan vliegtuigmonteurs! Bidt u mee voor nieuwe monteurs?

Joop van Weele is MAF-piloot in Suriname.