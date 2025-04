Er gingen berichten dat het pand een motorwinkel betreft, maar volgens een woordvoerder is dat niet helemaal zeker. „Het kan ook gaan om een pand erachter”, aldus de woordvoerder, die ter plaatse gaat.

De brand woedt in het dak van het pand. Of er nog mensen in het gebouw zijn, is niet bekend.

De brandweer is met veel materieel uitgerukt.