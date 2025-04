Beveiliging tegen hoogspanning

Langzamerhand breekt weer het seizoen aan waarin onweersbuien voorkomen. Bliksem, soms een flits van meer dan 100 miljoen volt, veroorzaakt branden en schade aan en in gebouwen. Ook worden elk jaar gemiddeld één of twee mensen dodelijk getroffen. DKW is gespecialiseerd in materiaal om rond een object, zoals dat in de natuurkunde heet, een kooi van Faraday aan te brengen. Dat is een constructie waarbij geleiders de spanning afvoeren in de aarde, waardoor binnen het raamwerk alles en iedereen veilig is.

De onderneming startte in 2008 in Achthuizen, op Goeree-Overflakkee. Ze richtte zich op ondergrondse kabel- en leidingtechniek. In 2014 namen Gert Boekee (50) en Bart van der Miessen (61), die elkaar kenden als collega’s uit een eerdere werkkring, het bedrijf over. Zij verplaatsten het naar Strijen in de Hoeksche Waard. Daar openden zij eind 2021 een nieuw pand, met kantoor en magazijn.

Stekkertje

Van der Miessen: „Wij hebben meteen volledig het accent gelegd op aarding en bliksembeveiliging. Door de klimaatverandering, de energietransitie en de digitalisering ontstaat een enorme elektrificatiebehoefte. We hebben steeds meer spullen met een stekkertje. We zien daarin veel uitdaging en perspectief voor ons vakgebied. Elke laadpaal, windmolen, zendmast, elk zonnepaneel moet worden geaard.”

„Er zijn steeds meer spullen met een stekkertje; voor ons vakgebied betekent dat veel uitdaging en perspectief” Bart van der Miessen, mede-eigenaar DKW Group

Boekee vult aan: „Nutsbedrijven en netbeheerders zijn volop bezig met het opschalen van hun infrastructuur. Ook daar liften wij op mee. En er is een toenemend risico op stroompieken. Die kunnen optreden door blikseminslag, maar ook door bijvoorbeeld het opstarten van zware machines op een industrieterrein.”

In nieuwbouwwoningen is aarding verplicht. Voor gebouwen als een ziekenhuis, verpleeginrichting, datacenter of militair complex, geldt dit eveneens voor een bliksemafleider. Gespecialiseerde installateurs plaatsen de systemen. Zij maken bij een aanvraag van een klant een risicoanalyse en vervolgens komt DKW in beeld: daar bestellen zij de materialen. Boekee duidt de installateurs aan als partners. „We kijken gezamenlijk naar projecten en onderhouden met hen intensieve, duurzame contacten. We streven naar samenwerking in partnerschappen.”

„Er is een toenemend risico op stroompieken; die kunnen funest zijn voor elektronische apparatuur” Gert Boekee, mede-eigenaar van DKW Group

Die beperken zich niet tot Nederland. DKW opereert internationaal. De onderneming haalt driekwart van de omzet uit export naar tal van andere, vooral Europese, landen. Deze positie dankt het mede aan de relatie met het Duitse B-S Technic. Er ontstond een vertrouwensband die voor DKW resulteerde in het exclusieve recht voor de verkoop van de producten van die firma in Europa.

Bliksemafleiding is de specialiteit DKW Group in Strijen. beeld Dirk Hol

Het bedrijf uit Strijen laat met zijn kennis en kunde ook producten maken bij andere fabrikanten, dichtbij en in Oost-Europa. Van der Miessen benadrukt in dit verband het aspect van duurzaamheid. Zo ontwikkelde DKW onderdelen die niet langer vervaardigd worden met fossiele olie, maar met het biologisch verantwoorde ethanol, de zogenoemde DKW Eco-Products.

Al met al is de onderneming vooral een groothandel, een schakel in de keten van vraag en aanbod in de branche, of, zoals Boekee het omschrijft, „een specialistische distributeur van aardings- en bliksembeveiligingsmaterialen”. Zijn compagnon somt op: „Wij verzorgen distributie, transport, marketing, promotie en verkoop.”

Schaalvergroting

Sinds 2014 is de omzet ongeveer vervijfvoudigd. Boekee: „Dankzij de samenwerking met afnemers en leveranciers doen we ons werk nog steeds met hetzelfde toegewijde team van zo’n tien medewerkers. Maar de rek is er wel uit. Met de huidige groei zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe collega’s. We bieden een uitdaging voor mensen met een technische of commerciële opleiding, of in de logistiek.”

Over de visie op de toekomst zegt hij: „Je ziet op ons terrein een concentratietendens. Kleinere familiebedrijven, die lokaal opereren, vallen weg; zij worden overgenomen. Wij zullen proactief meegaan in die marktontwikkeling van schaalvergroting, want stilstand is achteruitgang. We willen op die manier samen met B-S Technic en de installateurs een zichtbare, specialistische speler blijven.”