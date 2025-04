Groningen krijgt nieuwe popzaal

De gemeente liet de afgelopen maanden onderzoeken of een muziekcentrum waarin alles wordt ondergebracht haalbaar is, maar dat lukt niet. Het college zegt dat dat „te complex, te duur en te risicovol” is. Daardoor kan De Oosterpoort blijven bestaan.

„Het bouwen van de Grote Popzaal en de renovatie van De Oosterpoort zijn een forse investering in de culturele sector voor de stad en regio”, zegt cultuurwethouder Kirsten de Wrede. „Met de Grote Popzaal spelen we in op de groeiende vraag naar grote acts in Groningen.”