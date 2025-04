De Wever belooft Oekraïne elk jaar 1 miljard als hij premier is

De Wever hield de persconferentie samen met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Daarin benadrukte hij ook dat België de belofte zal nakomen om F-16’s te leveren. De levering daarvan was al toegezegd, maar uitgesteld naar 2026 omdat er nog geen F-35’s waren om deze te vervangen.

„We zullen dit jaar twee F-16’s leveren voor reserveonderdelen en volgend jaar zeker twee gevechtsvliegtuigen. We hopen meer te doen, maar we zijn afhankelijk van de levering van de F-35. Er is geen vertraging in België, maar de F-35 heeft vertragingen”, zei De Wever.

Behalve de premier zijn ook de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot en Defensieminister Theo Francken in de Oekraïense hoofdstad.

De bewindslieden waren in de ochtend in Boetsja, een stad vlakbij Kyiv waar bij het begin van de oorlog veel burgerdoden zijn gevallen. De Wever en Zelensky legden een krans ter nagedachtenis aan de slachtoffers. De Belgische premier raakte zichtbaar geëmotioneerd bij het zien van foto’s van dode burgers in de straten van Boetsja. „Ik heb nog een speciale band met het land. Mijn vader kwam hier vaak”, zei de premier tegen omroep VRT.