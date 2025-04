Mariusz Kozieł nieuwe junior organist-in-residence Pieterskerk Leiden

Kozieł begint per 1 september. Hij volgt de Spanjaard Víctor Beana de la Torre op, die deze positie de afgelopen twee jaar vervulde. Na twee masterclassrondes en een concert koos de jury zondag voor Koziel. De jury bestond uit Léon Berben (senior organist-in-residence van de Pieterskerk), Jan Verschuren (organist van de Leidse universiteit) en Sebastiaan Lagendaal (directeur-bestuurder van de Pieterskerk).

De Pieterskerk in Leiden beschikt over twee orgels, het 17e-eeuwse Van Hagerbeerorgel en een Engels orgel uit 1883 van Thomas Hill. Het tweejarige programma junior organist-in-residence ging van start in 2023. De eerste junior-organist, Victor Beana de la Torre, bespeelde regelmatig de instrumenten van de Pieterkerk en gaf er concerten en rondleidingen.

Volgens de jury brengt Kozieł een indrukwekkende muzikale achtergrond en artistieke visie mee. De Poolse organist volgde een opleiding aan de muziekschool Karola Szymanowskiego****in Katowice. Sinds september 2024 studeert hij aan Codarts in Rotterdam.