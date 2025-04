Ds. J. Koppelaar (HHK) veertig jaar predikant, en andere personalia

Jubileum

Ds. J. Koppelaar (HHK)

Ds. J. Koppelaar. beeld Sjaak Verboom

Ds. J. Koppelaar, emeritus predikant binnen de Hersteld Hervormde Kerk (HHK), staat dinsdag veertig jaar in het ambt.

Jan Koppelaar werd geboren op 6 november 1949 in Ede. Voor hij predikant werd, werkte hij bij het Korps Mariniers en de rijkspolitie. Zijn theologiestudie volgde hij in Utrecht en Leiden.

In 1985 werd ds. Koppelaar bevestigd tot predikant van de hervormde gemeente in Kinderdijk. In 1995 nam hij het beroep aan naar Abbenbroek. Ds. Koppelaar diende van 2013 tot zijn emeritaat in 2015 de hersteld hervormde gemeente (hhg) te Hoevelaken-Nijkerkerveen. De predikant verleent pastorale bijstand in de hhg te Woudenberg.

Benoeming

Voorzitter NET Foundation

Drs. L.N. (Rens) Rottier. beeld RD, Anton Dommerholt

NET Foundation, een organisatie die zich inzet voor Bijbelgetrouw onderwijs voor christelijke voorgangers over de hele wereld, heeft een nieuwe bestuursvoorzitter. Drs. L.N. (Rens) Rottier volgt ds. L.A. den Butter op, die als voorzitter terugtreedt vanwege zijn gezondheid. De predikant was sinds 2020 betrokken bij NET Foundation.

Rottier, oud-bestuurder van Driestar Educatief, is op dit moment als senior onderwijsadviseur werkzaam bij die organisatie. Als tweede voorzitter was hij al lange tijd betrokken bij NET Foundation. Hij neemt het voorzitterschap op zich zolang zijn zittingstermijn duurt, tot medio 2026.

Leider Bachvereniging

De Duitse dirigent Johanna Soller (36) is benoemd als de nieuwe artistiek leider van de Nederlandse Bachvereniging.

Met ingang van 1 mei 2025 is Soller verantwoordelijk voor het artistieke beleid van het gerenommeerde barokensemble. De Duitse musica volgt violist Shunske Sato op, die vanaf 2018 vijf jaar de leiding had. Daarvoor dirigeerde Jos van Veldhoven 35 jaar lang de Bachvereniging. Soller zal in ieder geval tot en met het seizoen 2029-2030 bij het gezelschap blijven.

De Bachvereniging noemt Soller „een van de meest veelbelovende jonge barokdirigenten van deze tijd”. De musica verdiende haar sporen als klavecinist, organist en koordirigent. Ze is onder meer artistiek leider van het Münchener Bach-Chor & Orchester en docent basso continuo bij het Instituut van Historische Uitvoeringspraktijk van de Hochschule für Musik in München. Ook is Soller als organist verbonden aan de St. Peter, de oudste parochiekerk van München.

Overleden

Theodore McCarrick

De Amerikaanse ex-kardinaal Theodore McCarrick is donderdag op 94-jarige leeftijd overleden. De huidige aartsbisschop van Washington D.C., Robert W. McElroy, heeft dat bekendgemaakt in een verklaring aan The Washington Post.

McCarrick, de voormalige aartsbisschop van Washington, was de hoogste rooms-katholieke functionaris ooit die in de Verenigde Staten werd vervolgd voor seksueel misbruik van een minderjarige. Nadat hij in 2018 werd beschuldigd van misbruik, opende het Vaticaan een onderzoek en oordeelde dat de kardinaal decennialang kinderen en volwassenen seksueel had misbruikt. In 2019 verloor hij zijn titel en werd hij uit het priesterschap gezet.

In 2021 werd McCarrick aangeklaagd voor het aanranden van een 16-jarige jongen in 1974. In 2023 bepaalde een rechter in Boston echter dat de ex-kardinaal niet werd vervolgd. Volgens de rechter was hij niet in staat om terecht te staan, nadat dementie bij hem was vastgesteld.