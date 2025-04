Ds. R. Fernhout (PKN) overleden, krijgsmachtpredikant ds. J. Verboom 25 jaar predikant – en andere personalia

Overleden

Ds. H. Drost (GK)

Op 1 april is ds. H. Drost, emeritus predikant binnen de Gereformeerde Kerken (GK), overleden. Hendrik Drost werd geboren op 6 juli 1953 in Buitenpost. Hij studeerde theologie in Kampen en werd in 1982 vrijgemaakt gereformeerd predikant in Eemdijk. Daarna stond hij in Rotterdam-Oost (1986), Brunssum-Treebeek, wijk Venlo (1990), Haren (1998) en Houten (2003). In 2007 werd hij zendingspredikant in Oekraïne. Daarna was hij verbonden aan Zwijndrecht-Groote Lindt (2014). Ds. Drost ging in 2019 met emeritaat. In 2021 sloot hij zich aan bij de Gereformeerde Kerken Nederland. Dit kerkverband fuseerde in 2024 met De Gereformeerde Kerken (hersteld) en het hieruit ontstane verband heet nu Gereformeerde Kerken.

De begrafenis heeft vrijdag plaats op de Algemene Begraafplaats in Grafhorst. Voorafgaand daaraan heeft om 11.00 uur een samenkomst plaats in De Herberg in Grafhorst.

Ds. R. Fernhout (PKN)

Dr. R. Fernhout tijdens een Kohlbruggedag in Vianen (2009). beeld RD

Op 26 maart is ds. R. Fernhout, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), overleden. Reinder Fernhout werd geboren op 24 november 1934 in Herwen en Aerdt. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en werd in 1963 gereformeerd predikant te Waardhuizen. In 1968 vertrok hij naar Ommen en van 1977 tot zijn emeritaat in 1995 was hij universitair docent voor de godsdienstwetenschap aan de Vrije Universiteit. Ds. Fernhout promoveerde in 1979 op ”Woord en Naam in de religies. Een vergelijkend onderzoek”.

Ds. W.P. Jansen (PKN)

Op 27 maart is ds. W.P. Jansen, emeritus predikant binnen de PKN, overleden. Willem Pieter Jansen werd geboren op 10 juli 1950 in Paradijs (Terneuzen). Jansen werkte aanvankelijk in het onderwijs. Hij studeerde theologie in Brussel en Kampen en werd in 1990 gereformeerd predikant in Veere en Gapinge. Daarna stond hij in Enschede (1994), Driewegen (2003) en Brouwershaven (2007). Van 2002-2010 was hij ook in deeltijd docent godsdienst aan de Hogeschool Zeeland. In 2010 werd hij verbonden aan de vrijzinnig hervormden in Delft (vanaf 2013 gecombineerd met een deeltijdpredikantschap van de Koorkerkgemeente in Middelburg). Van hem verschenen onder meer ”Vlammend Paradijs”, ”Voorbij de leegte” en ”Waar ben je nu, over de dood van onze dierbaren”. Ds. Jansen ging in 2015 met emeritaat.

Jubileum

Ds. J. Verboom (PKN)

Ds. J. Verboom uit Gouda staat deze woensdag 25 jaar in het ambt. Na zijn studie theologie in Utrecht werd Tanno Verboom op 2 april 2000 vanuit de hervormde gemeente Hazerswoude-Dorp voor de zendingsorganisatie GZB uitgezonden naar Colombia om in Cartagena te gaan werken. Van 2002 tot 2006 werkte hij voor de GZB in Mexico. In 2007 werd hij predikant in Nieuwendijk (NB) en in 2012 in Gouda (wijkgemeente De Oostpoort). Sinds 2020 is ds. Verboom werkzaam als krijgsmachtpredikant.