Britse bevalt van baby na eerste baarmoedertransplantatie in Verenigd Koninkrijk

In Britse media wordt uitgebreid stilgestaan bij de geboorte. De zwangerschap was „heel speciaal”, liet Davidson aan de BBC weten. Tegenover de BBC sprak ze maandag van een „klein wonder” dat baby Amy in februari gezond ter wereld kwam.

De baarmoedertransplantatie was in 2023 in het Verenigd Koninkrijk een primeur. Sindsdien zijn er nog drie baarmoedertransplantaties uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk, met behulp van overleden donoren, waarbij medici hopen dat de ontvangers van deze baarmoeders baby's zullen krijgen. Volgens The Guardian staan nog zo’n 10 ingrepen op de planning, en hebben honderden vrouwen hun wens kenbaar gemaakt om ook voor deze operatie in aanmerking te komen.

In 2014 werd er in Zweden voor het eerst een baby geboren na een baarmoedertransplantatie. Sindsdien werden er wereldwijd ongeveer 135 baarmoedertransplantaties uitgevoerd, waaruit volgens de BBC 65 baby’s zijn geboren. In Nederland wordt de ingreep nog niet uitgevoerd.

„Technisch hoogstandje”

In een interview met het Reformatorisch Dagblad in 2023 noemde het huidige SGP-Kamerlid Mr. Diederik van Dijk, toen nog directeur van NPV-Zorg voor het leven, de ingreep een „technisch hoogstandje”. Tegelijk was hij kritisch. „Het gaat hier niet om een levensreddende transplantatie, zoals bij een nier of een lever, maar om een manier om tegemoet te komen aan de kinderwens van de vrouw. Dat is een verschil, al wil ik niet laconiek doen over hoe sterk dat verlangen kan zijn.”

Daarnaast noemde Van Dijk de grote risico's die aan de behandeling kleven en de kosten die met de operatie, zo'n 30.000 euro, gemoeid zijn.

Ook medisch ethicus prof. dr. Henk Jochemsen, voormalig directeur van het Lindeboom Instituut, zag in 2023 meer nadelen dan voordelen. „Ik zeg niet direct dat baarmoedertransplantatie niet mag, maar heb er wel grote moeite mee. Vrouwen die onvruchtbaar zijn en toch een kind willen, zou ik liever op alternatieven wijzen, zoals adoptie.”

Net als Van Dijk noemt Jochemsen de risico’s voor de vrouwen en het te verwekken kind en de kosten van de operatie. Daarnaast is hij terughoudend vanwege het feit dat de donorbaarmoeder hooguit twee zwangerschappen meegaat en daarna verwijderd dient te worden. „Baarmoedertransplantatie is een tijdelijke voorziening om iemand de ervaring van het dragen van een kind te geven. Dat daarvoor zo veel inspanningen nodig zijn, vind ik erg ver gaan.”