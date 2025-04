Milieuclub bezorgd: zeer giftige stoffen te koop voor tuinen

Neurotoxisch houdt in dat een middel schadelijk kan zijn voor het zenuwstelsel. Bij hormoonverstorende stoffen kan het evenwicht in het hormoonsysteem worden verstoord. Er is nog veel onbekend over wat voor gevolgen dit precies heeft voor mensen. Bij veel bestrijdingsmiddelen wordt niet alleen het insect gedood waar het middel voor bedoeld was, maar alle insecten die ermee in aanraking komen.