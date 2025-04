Amsterdamse beurs lijdt grootste verlies sinds coronapandemie

Door de uitbraak van de coronapandemie kelderde de AEX op 12 maart 2020 bijna 11 procent. Het grootste dagverlies stamt nog altijd uit 1987. Op ‘Zwarte Maandag’ 19 oktober 1987 raakte de AEX 12 procent kwijt. Ook tijdens de wereldwijde financiële crisis in 2008 kende de AEX een aantal grote verliesdagen, met dalingen van rond de 9 procent. De huidige koersval valt dan ook buiten de top tien van de grootste verliezen voor de AEX op een handelsdag.

In Azië waren de verliezen nog groter. De Hang Seng-index in Hongkong kelderde ruim 13 procent. Dat was de grootste koersval sinds de Aziatische financiële crisis in 1997. De beurs in Taiwan leed met bijna 10 procent zelfs het grootste verlies ooit.

De meeste wereldwijde beursgraadmeters noteren inmiddels ruim 10 procent onder de laatste recordstanden en bevinden zich daarmee in correctiegebied. Enkele indices zoals de Duitse DAX, zijn bijna 20 procent in waarde gedaald ten opzichte van de recordniveaus. De DAX in Frankfurt tikte in maart, voor de importheffingen van Trump, nog een recordniveau aan. De AEX-index stond half februari nog op een stand van bijna 950 punten en noteert nu op ongeveer 793 punten.

Na de forse koersdalingen in maart 2020 schoten de centrale banken de aandelenmarkten te hulp met omvangrijke steunpakketten om de impact van de pandemie te verzachten. Ook nu wordt gehoopt dat de centrale banken hun rentetarieven gaan verlagen om de pijn van de handelsoorlog te verlichten. Ook hopen beleggers dat Trump tot inkeer komt en zijn handelstarieven weer intrekt. Trump lijkt ondanks massale protesten in de VS en in Europa tegen zijn handelsbeleid en de koersval op de beurzen echter vast te houden aan zijn importheffingen.