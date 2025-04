Beleggerswebsites onbereikbaar door grote drukte

Op X schrijft de beleggingswebsite dat het vanwege de hoge bezoekersaantallen niet mogelijk is om op IEX.nl te komen. „Door de grote drukte hebben we het even moeilijk om heel veel verkeer te verwerken”, zegt Kort.

Eerder liep op allestoringen.nl het aantal meldingen over problemen met de beleggerssite op, maar inmiddels zijn er volgens de storingssite geen problemen meer.

De drukte volgt op de grote verliezen op de wereldwijde aandelenbeurzen. De AEX-index, de hoofdgraadmeter op de Amsterdamse aandelenbeurs, dook in de ochtendhandel ruim 6 procent in het rood. Beleggers vrezen een recessie door de handelsoorlog die de Amerikaanse president Donald Trump is gestart met zijn importheffingen voor bijna alle landen ter wereld.

Volgens Kort gaan mensen op zoek naar informatie als de aandelenbeurs zo hard beweegt. Ook het discussieforum van de beleggingswebsite wordt volgens hem druk bezocht.

Op allestoringen.nl kwamen maandag ook meldingen binnen over problemen met de app van broker DeGiro.