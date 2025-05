Reizigers vragen meer saldo van verlopen ov-chipkaart terug

Translink meldt in het jaarverslag dat eind vorig jaar nog ruim 13 miljoen euro op verlopen ov-kaarten stond. Een jaar eerder was dat nog ruim 18 miljoen euro. Het betreft het saldo op ov-chipkaarten die langer dan vijf jaar verlopen zijn.

Volgens de onderneming vroegen meer dan 15.000 kaarthouders hun saldo terug via de onlineadvertentie van de campagne ‘Heel Holland Checkt’. Ov-bedrijven konden de campagne ondersteunen met advertenties in hun bussen, trams en metro’s of op hun eigen website.

Translink zegt er alles aan te doen om het saldo terug te storten als een ov-chipkaart is verlopen. Dat gaat moeilijker bij anonieme kaarten, waarvan het bedrijf de gebruikers niet kent. Ook daarom was de campagne nodig. „We mogen spreken van een succesvolle, kosteneffectieve campagne, die goed is voor de zichtbaarheid van de mogelijkheden om saldo terug te vragen en voor de portemonnee van reizigers”, schrijft het bedrijf.

Ov-chipkaarten zijn vijf jaar geldig na uitgifte. Daarna hebben eigenaren nog vijf jaar om hun saldo terug te vragen. Als dat niet binnen deze termijn gebeurt, mag Translink het geld besteden ten gunste van de reiziger. Vorig jaar had het bedrijf daarvan 11,4 miljoen euro geïnvesteerd.

De grootste deel van dit geld heeft Translink vorig jaar gestopt in OVpay, waarbij mensen kunnen in- en uitchecken met hun betaalpas. Ook heeft het bedrijf geïnvesteerd in het vereenvoudigen van de procedure voor het terugvragen van niet-gebruikt saldo. Daarnaast is geld gestoken in het verbeteren van de klantenservice.