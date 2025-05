Staatsmedia China: VS hebben China benaderd voor tariefgesprekken

De VS hebben op de import van veel Chinese goederen een heffing van 145 procent ingevoerd. China reageerde daarop met heffingen van 125 procent op import uit de Verenigde Staten.

President Donald Trump heeft herhaaldelijk beweerd dat China contact heeft gezocht voor gesprekken over de tarieven. Beijing ontkende eerder dat er gesprekken plaatsvinden en heeft de VS meermaals opgeroepen om in gesprek te gaan op een „eerlijke, respectvolle en wederkerige” manier.