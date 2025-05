Bank of Japan verlaagt groeiverwachtingen door handelsoorlog

Japan is een belangrijke bondgenoot en handelspartner van de Verenigde Staten. Sinds zijn aantreden in januari voert Trump echter een harde campagne om wat hij oneerlijke handelsonevenwichtigheden noemt, recht te zetten. Washington heeft al invoerheffingen opgelegd op buitenlands staal en aluminium, waaronder uit Japan. „De toegenomen onzekerheid over beleidsmaatregelen, waaronder tarieven, zal waarschijnlijk een grote impact hebben op het vertrouwen van bedrijven en huishoudens wereldwijd en op de wereldwijde financiële markten”, waarschuwt de Bank of Japan.

De centrale bank verwacht nu dat de economie dit jaar met 0,5 procent groeit. Eerder werd nog gerekend op een groei van 1,1 procent. In 2026 zal de op drie na grootste economie ter wereld met 0,7 procent groeien, tegen een eerdere groeiverwachting van 1 procent. Ook denkt de Bank of Japan dat het wat langer duurt om de inflatiedoelstelling van 2 procent te bereiken.

De rente bleef staan op 0,5 procent. In januari werd de rente nog verhoogd. Vorig jaar begon de Bank of Japan met het verhogen van de rente, waarmee een einde kwam aan een decennialange periode waarin Japan met lage rentes en het opkopen van obligaties de inflatie wilde aanjagen. De Japanse rente is nog altijd veel lager dan het Amerikaanse rentetarief, dat tussen 4,25 en 4,5 procent ligt.

Ryosei Akazawa, de belangrijkste handelsonderhandelaar van Japan, is deze week in Washington. Hij voert later donderdag een tweede gespreksronde met de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent over lagere handelstarieven. Als Japan erin slaagt lagere heffingen te krijgen, verhoogt de Bank of Japan later dit jaar mogelijk de rente weer.