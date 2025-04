Open Huizen Dag trekt 42.000 bezoekers, meer dan vorige keer

Potentiële kopers konden dit keer in minder huizen kijken dan de vorige keer. Zo’n 6100 woningen deden zaterdag mee, in oktober waren dat er ongeveer 6500. Een woordvoerder van NVM zei eerder deze week dat dat komt door het krappe aanbod en de snelle verkooptijd van te koop staande huizen. Wel lag het aantal open huizen hoger dan de 5600 woningen in april vorig jaar, waar 35.000 bezoekers op afkwamen.

Door onder meer het krappe aanbod stijgen de huizenprijzen al een tijd hard. NVM meldde in januari dat de prijzen in het laatste kwartaal van vorig jaar met 11,5 procent waren gestegen vergeleken met een jaar eerder. Daarmee bereikten de prijzen een nieuw record van gemiddeld ruim 483.000 euro.