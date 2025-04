Onderzoekers vinden geen bewijs voor fraude NSC met campagnegeld

Aanleiding voor het onderzoek was een fraudesignaal dat de controlerend accountant van de partij in november vorig jaar ontving van de toenmalige penningmeester. Hij zei onregelmatigheden te vermoeden bij betalingen aan een communicatiebureau. Dat bedrijf was ingeschakeld op voorspraak van campagneleider Tjebbe van Oostenbruggen, toen nog Tweede Kamerlid maar inmiddels staatssecretaris van Financiën.

Hoogendijk Financieel & Forensisch Onderzoek heeft de signalen de afgelopen maanden bekeken. Het onderzoeksbureau heeft „niet kunnen vaststellen” dat er sprake was van fraude, schrijft het in een rapport. De werkzaamheden waarvoor het communicatiebureau bij elkaar ruim 225.000 euro in rekening bracht, zijn ook gewoon uitgevoerd.

„Het is goed dat het onderzoek is afgerond en er geen fraude is vastgesteld”, vindt partijvoorzitter Kilian Wawoe. „Ik ben opgelucht dat deze vervelende situatie nu is rechtgezet.”