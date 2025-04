Tanken in Nederland goedkoper door dalende olieprijzen

De olieprijzen zijn fors gezakt nadat de Amerikaanse president Donald Trump woensdag importheffingen aankondigde. Persbureau Bloomberg meldt vrijdag dat de olieprijzen hun laagste niveaus in vier jaar hebben bereikt. Ook de hoger dan verwachte productieverhoging door oliekartel OPEC+ volgende maand heeft hieraan bijgedragen.

Alle omstandigheden wijzen op een verdere daling van de benzineprijzen, stelt Van Cleef. „Tenzij Trump tot inkeer komt en dingen terugdraait.” Ook de gedaalde dollarkoers ten opzichte van de euro is volgens hem gunstig.

Wat de benzineprijs de komende tijd doet, hangt volgens directeur Paul van Selms van UnitedConsumers af van wat er in de wereld gebeurt. „Oorlogen en onzekerheid in de wereld werken prijsverhogend. Maar als de economie door de maatregelen van Trump achteruitgaat en er minder vraag naar ruwe olie is, werkt dat weer prijsverlagend”, verklaart hij. Van Selms verwacht dat een liter benzine op korte termijn hooguit een paar cent goedkoper of duurder wordt.

Ook ING-econoom Bert Colijn wijst erop dat het nog afwachten is hoe bijvoorbeeld de heffingen van Trump uitpakken. Overeenkomsten tussen de Verenigde Staten en andere landen over lagere heffingen of uitstel van maatregelen kunnen leiden tot lagere olieprijzen, wat weer gunstig is voor de benzineprijs.