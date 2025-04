Concert van de Week: Hans-Christoph Rademann leidt Bachvereniging in tour met ”Matthäus”

De tournee start vrijdag 4 april in Eindhoven. Vervolgens zijn de musici in Aardenburg, Tilburg, Utrecht (twee keer), Groningen, Amsterdam, Naarden, Rotterdam en Naarden (vier keer).

De musici die de solistenrollen vervullen zijn dit jaar: Benedikt Kristjánsson (evangelist), Carine Tinney (sopraan), Kristen Witmer (sopraan), Terry Wey (alt), Olivia Vermeulen (alt), Georg Poplutz (tenor), James Gilchrist (tenor), Matthias Winckhler (bas) en Tobias Berndt (bas). Ook verleent het Kampen Boys Choir zijn medewerking aan de uitvoeringen van Bachs meesterwerk.

De Nederlandse Bachvereniging werd in 1921 opgericht met als doel om de ”Matthäus Passion” van Johann Sebastian Bach uit te voeren in een kerkgebouw, de Grote Kerk van Naarden. Sindsdien is het een jaarlijkse traditie om Bachs passiemuziek in de week voor Pasen in Naarden uit te voeren.

Jarenlang stond het muziekgezelschap onder leiding van dirigent Jos van Veldhoven. Na een korte periode waarin violist Shunske Sato de Bachvereniging leidde (2018-2023), was het gezelschap bijna twee jaar zonder artistiek leider. Deze week werd bekend dat de Duitse dirigent Johanna Soller per 1 mei de artistieke leiding op zich neemt.

Voor de tour met de ”Matthäus Passion” nodigt de Bachvereniging regelmatig een gastdirigent uit. Vorig jaar leidde Johanna Soller de tour.

Meer informatie over de tour met de ”Matthäus”: www.bachvereniging.nl__