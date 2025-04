Duitse dirigent Johanna Soller nieuwe artistiek leider Nederlandse Bachvereniging

Met ingang van 1 mei 2025 is Soller verantwoordelijk voor het artistieke beleid van het gerenommeerde barokensemble. De Duitse musica volgt violist Shunske Sato op, die vanaf 2018 vijf jaar de leiding had. Daarvoor dirigeerde Jos van Veldhoven 35 jaar lang de Bachvereniging. Soller zal in ieder geval tot en met het seizoen 2029-2030 bij het gezelschap blijven.

Achter de schermen zal de nieuwe dirigente direct starten met onder meer het vormgeven van seizoen 2026-2027 en de seizoenen daarna. Op het podium is ze in seizoen 2025-2026 te zien in het programma ”Bachs inspiratie”.

Soller debuteerde vorig jaar bij de Nederlandse Bachvereniging als gastdirigent van de jaarlijkse tournee met de ”Matthäus Passion”. Die zomer deed ze direct ook een project waarbij in de Rotterdamse wijk Charlois voor het project ”All of Bach” drie cantates van Bach werden opgenomen met publiek uit de wijk.

De Bachvereniging noemt Soller „een van de meest veelbelovende jonge barokdirigenten van deze tijd”. De musica is specialist in de historische uitvoeringspraktijk en vocale muziek en verdiende haar sporen als klavecinist, organist en koordirigent. Ze is artistiek leider van het Münchener Bach-Chor & Orchester, organiseert met haar eigen ensemble Capella Solertia de Bachcantateserie ”Cantate um 1715” en is docent basso continuo binnen het Instituut van Historische Uitvoeringspraktijk van de Hochschule für Musik in München. Ook is Soller als organist verbonden aan de St. Peter, de oudste parochiekerk van München.

Janneke Slokkers, directeur-bestuurder van de Nederlandse Bachvereniging, zegt „ongelofelijk blij en trots” te zijn dat ze Soller heeft kunnen benoemen. „Haar oprechte manier van musiceren –altijd vanuit de muziek gedacht– en haar prettige, transparante stijl van leidinggeven passen perfect bij ons. Haar benadering van Bachs muziek, als specialist van de historische uitvoeringspraktijk en als kerkorganist, sluit naadloos aan bij onze traditie die we blijven koesteren. Ze vertegenwoordigt een nieuwe generatie artistiek leiders die met een open blik kijkt naar een snel veranderende samenleving, waar ruimte is voor nieuwe initiatieven en experimenten om ons publiek –jong en oud– te bedienen. Ik kan niet wachten om met haar deze nieuwe wegen te bewandelen!”

Ook Soller is enthousiast: „Het is een enorme eer en voorrecht om benoemd te worden tot artistiek leider van de geweldige Nederlandse Bachvereniging, en om mijn zeer gewaardeerde voorgangers Shunske Sato en Jos van Veldhoven in deze functie op te mogen volgen. Vanaf het allerprilste begin voelde de unieke artistieke warmte en de diepe toewijding aan de muziek van elke individuele musicus van de Bachvereniging als een muzikale omarming. Met enthousiasme, onbevangenheid, nieuwsgierigheid en een gedeelde liefde voor Bachs muziek, kijk ik er enorm naar uit om dit ensemble van wereldklasse te leiden op zijn boeiende muzikale reis.”