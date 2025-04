Raadsvragen gesteld over heidebrand Ede

Het college van Ede heeft vrijdag schriftelijke vragen ontvangen over de grote heidebrand die daar donderdag uitbrak. Het vuur werd veroorzaakt door een rookgranaat die Defensie gebruikte bij een oefening. „Hoe is het mogelijk dat in een periode van verhoogd brandgevaar dergelijke oefeningen worden toegestaan?”, vraagt raadslid Wesley Glasmacher (Forum voor Democratie) zich onder meer af.