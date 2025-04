Cd-recensie: Onbekende passiemuziek van Louis Spohr

Anders dan in de passies van Bach is hier geen sprake van een evangelist die de lijdensgeschiedenis vertelt vanuit het perspectief van een toeschouwer. In de passiemuziek van Spohr zijn discipel Johannes en Jezus’ moeder Maria als ‘verslaggevers’ veel emotioneler en directer betrokken.

De Duitse componist Spohr (1784-1859) leidde een bewogen leven als rondreizend vioolvirtuoos en dirigent in Wenen, Londen en Kassel. Hij gold als een van de grootste muzikale beroemdheden van zijn tijd. Zijn faam en invloed werden destijds enkel overtroffen door Mendelssohn.

De muzikale taal en dramatiek in ”Des Heilands letzte Stunden” doen dan ook sterk denken aan Mendelssohns beroemde oratoria ”Paulus” en ”Elias”. De insteek van Spohr is echter wat gelijkmatiger en conservatiever met een voorkeur voor toegankelijke zoete melodieën, vaak op het sentimentele af. Daartegenover staan een boeiend opgebouwde ouverture, dramatische momenten zoals de aangrijpende Judasaria ”Weh! Judas, weh über dich!” met de kenmerkende beeldende ‘rennende’ basmotieven en gedurfde instrumentaties, zoals in de lange aria waar Maria’s woorden gedragen worden door soloviool, harp en koperblazers.

Het is aan dirigent Frieder Bernius te danken dat deze onbekende muziek nu beschikbaar is in een uitstekende uitvoering.

Louis Spohr – Des Heilands letzte Stunden; Carus (Carus 83.540); 2-cd; € 29,90; bestellen: www.carus-verlag.com