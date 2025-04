Strijd in Gaza en Libanon lijkt verder te escaleren

Nadat Israël het bestand dat er was met Hamas opzegde en grootschalige aanvallen uitvoerde op de Gazastrook, is de situatie in Gaza sterk verslechterd. Er wordt geen hulp meer het gebied in gebracht doordat Israël de grenzen gesloten heeft. De Joodse staat wil zo steeds meer druk zetten op terreurbeweging Hamas om de Israëlische gijzelaars die nog in Gaza gevangen zitten vrij te laten.

De regering-Netanyahu is daarbij bijzonder blij met het feit dat het erop lijkt dat de Gazanen zelf ook klaar zijn met het bestuur van Hamas. Er zijn steeds weer demonstraties van burgers in Gaza waarbij niet alleen opgeroepen wordt om met de oorlog te stoppen, maar waar ook onvrede blijkt met het bestuur van Hamas. De minister van Defensie van Israël, Katz, zegt zelfs dat een opstand van de Gazanen de enige manier is om Hamas op de knieën te krijgen.

Hoewel dat wel eens een grote waarheid kan zijn, voert hij ondertussen juist de militaire druk op Gaza op om Hamas te vernietigen. Daarbij blijft het de vraag of het Israëlische leger nu wel kan doen wat in de strijd sinds 7 oktober 2023 niet gelukt is.

In Gaza annexeert Israël steeds meer land, vallen er dagelijks soms tientallen doden en neemt de wanhoop toe

Woedende oppositie

In Israël zelf is er ondertussen ook van alles aan de hand. Premier Netanyahu voert een intens gevecht om politiek te overleven. Hij is nu op staatsbezoek in Hongarije, omdat dat land beloofd heeft hem niet uit te leveren aan het Internationale Strafhof, dat hem zoekt voor vermeende oorlogsmisdaden in Gaza, Hij staat terecht in tal van fraudezaken en heeft enige tijd geleden het ontslag aangekondigd van het hoofd van de binnenlandse veiligheidsdienst, de Shin Bet, omdat hij die niet meer zou kunnen vertrouwen.

Een mogelijke opvolger die hij aanwees, heeft hij inmiddels weer van de lijst gehaald. De oppositie is woedend over het ontslag en de chaos lijkt steeds groter te worden.

In Gaza annexeert Israël ondertussen steeds meer land, vallen er dagelijks soms tientallen doden en neemt de wanhoop onder de bevolking verder toe. Ook bij de Israëlische familie van gijzelaars is er wanhoop. Die zijn bang dat de hernieuwde strijd er voor zal zorgen dat ze hun geliefden die nog in Gaza zijn, nooit meer terugzien.

Heffing

En dan is er nog het grillige beleid van de Amerikaanse president Trump, waar de regering-Netanyahu zich volledig aan heeft overgeleverd. Beloofde Trump voor zijn verkiezing het conflict in het Midden-Oosten snel op te lossen, in de praktijk is niets minder waar. Als gevolg van Amerikaanse aanvallen op de Houthi’s in Jemen leeft Israël nu zo ongeveer permanent onder dreiging van raketten uit Jemen. Ook Iran lijkt inmiddels de retoriek uit Washington niet meer serieus te nemen en dreigt Amerikaanse doelen aan te vallen als Trump de pijlen op het land richt.

In Jeruzalem was er woensdagavond ook een schok toen Trump aankondigde dat ook Israël een heffing van 17 procent krijgt op alle goederen die het uitvoert naar de VS. Mogelijk dat die heffing nog van tafel gaat, omdat Israël de meeste tarieven op Amerikaanse goederen inmiddels heeft verlaagd of afgeschaft. Toch stellen steeds meer Israëliërs de vraag of Israël na Oekraïne het volgende land is dat Trump laat vallen als hem dat beter uitkomt.