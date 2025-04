Minister Katz: Israël breidt militaire operatie in Gaza fors uit

Volgens hem wordt de bevolking van gebieden waar wordt gevochten op grote schaal geëvacueerd. Hij riep Gazanen op om Hamas te elimineren en de Israëlische gijzelaars terug te geven. Het is volgens hem de enige manier om een eind te maken aan de oorlog.

Maandag werd al bekend dat het Israëlische leger de komende twee tot drie weken een kwart van de Gazastrook wil bezetten. De grondoperatie is bedoeld om Hamas maximaal onder druk te zetten om gijzelaars vrij te laten en is al langer bezig. Maandag werden in Rafah in het zuiden van Gaza evacuatiebevelen afgegeven.

Sinds Israël medio maart de grootschalige aanvallen op Gaza heeft hervat, zijn in dat gebied meer dan duizend doden gevallen. Dat maakte het door Hamas geleide ministerie van Gezondheid maandag bekend.