Israëlische luchtaanvallen gemeld bij Damascus en Hama

Israël heeft vaker doelen in het buurland bestookt sinds het regime van dictator Bashar al-Assad daar vorig jaar is verdreven door rebellen. Het land wil voorkomen dat wapens in handen vallen van de nieuwe machthebbers. Het onderzoekscentrum bij Damascus is daarbij ook al eerder bestookt. Israël zegt dat daar is gewerkt aan chemische wapens en raketten.

Ook toen Assad nog aan de macht was, bombardeerde Israël doelen in Syrië. Het Assad-regime had nauwe banden met Iran, de aartsrivaal van Israël. De luchtaanvallen op Syrië zouden destijds onder meer bedoeld zijn geweest om Iraanse wapens te vernietigen die bestemd waren voor Hezbollah in Libanon.